Forschertrio für Molekülarchitektur geehrt

Am Mittwoch war ein Trio aus den USA „für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Energiequantisierung in einem Stromkreis“ ausgezeichnet worden. Am Montag war bekannt gegeben worden, dass der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an drei Forschende auf dem Gebiet der Immuntoleranz geht. Die Preisträgerin und zwei Preisträger sind Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell (64) aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan. Sie hätten gezeigt, „wie das Immunsystem in der Balance gehalten wird“, hieß es in der Begründung des Nobelkomitees.