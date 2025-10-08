Olympiasieger Benjamin Karl beendet seine Karriere
„Meine letzte Saison“
Österreichs erfolgreichster Snowboarder, Benjamin Karl, wird nach der anstehenden Olympiasaison seine Karriere beenden.
„Das wird definitiv meine letzte Saison“, verrät der Niederösterreicher, der am 16. Oktober seinen 40. Geburtstag feiert, in einem Posting via Instagram.
Der Olympiasieger von 2022 in Peking und fünffache Weltmeister hat sich aber für die Spiele im Snowpark in Livigno noch einiges vorgenommen.
Sein Fokus gilt nun zum letzten Mal olympischem Edelmetall und dem erhofften Start bei seinen fünften Olympischen Spielen. Der dreifache Gesamt-Weltcupsieger hat nur in Pyeongchang 2018 kein Edelmetall mit nach Hause genommen.
