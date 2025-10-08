„Albtraum-Aus“: Topstar „steht völlig neben sich“

Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Darts-Superstar Michael van Gerwen kassierte beim World Grand Prix in Runde eins eine deutliche Niederlage gegen seinen niederländischen Landsmann Dirk van Duijvenbode. Von einem „Albtraum-Aus“ für den dreifachen Weltmeister ist die Rede.
„Van Gerwen wurde brutal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er wurde fast komplett von der Bühne gefegt und schaffte es nur, ein paar Legs zu gewinnen, bevor er das Spiel in zwei Sätzen verlor“, schreibt der „Daily Express“. Nachsatz: „Er steht völlig neben sich!“
Und tatsächlich: Van Gerwen war gegen seinen Kumpel Dirk van Duijvenbode chancenlos, hatte immer wieder Probleme mit dem Treffen der Doppelfelder. Van Duijvenbode nutzte hingegen eiskalt seine Chancen und machte die Überraschung perfekt.
Ein herber Rückschlag für Van Gerwen, der zuletzt bei den World Series Darts Finals triumphiert hatte. Es war sein erster Majorsieg seit zwei Jahren.
Schwierige Zeit
Van Gerwen durchlebt aufgrund der Trennung von seiner Ehefrau sowie der Krebserkrankung seines Vaters privat eine schwierige Zeit. Zuletzt war der 36-Jährige auch noch in eine tätliche Auseinandersetzung in einer Kebap-Bude geraten.
