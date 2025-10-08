Geständnis: „Bin schuld, dass meine Mama tot ist“

Tat zunächst abgestritten

Nach der Tat hatte der Beschuldigte zunächst jegliche Schuld von sich gewesen. Das LKA schilderte damals, dass der Mann im Zuge seiner Einvernahme bei der Version bleibe, sich in jener Nacht schlafen gelegt und seine Mutter dann tot aufgefunden zu haben. Er verständigte selbst die Polizei. Bei der Untersuchung des Leichnams stellte ein Notarzt jedoch verdächtige Verletzungen fest. Der stark alkoholisierte Sohn wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.