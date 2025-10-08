Schiri steht bei diesem Mann immer im Mittelpunkt!

Spiele in der Champions League und dem UEFA Cup leitete der Steirer Stefan Meßner ebenso wie Partien in der Bundesliga. Mittlerweile ist der 60-Jährige als Beobachter für die UEFA tätig. Mit der „Krone“ sprach er über Highlights wie Barcelona vorige Woche, wie genau er selbst beobachtet wird und wo Österreich hinterherhinkt.