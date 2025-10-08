Vom Schüler zum Profi: ÖSV-Youngster startet durch

Im Jänner 2024 debütierte er in Wengen als jüngster Österreicher seit Marcel Hirscher im Weltcup, kurz danach krönte er sich als 18-Jährige zum Slalom-Vizeweltmeister der Junioren. Doch statt des erhofften Durchbruchs musste Moritz Zudrell in der Vorsaison einige Rückschläge enstecken. Nun meldet sich der Vorarlberger zurück – stärker als je zuvor.
„Ich traue mich zu behaupten, dass ich momentan konditionell so gut beisammen bin, wie noch niemals zuvor in meiner Karriere!“ Na, bumm! Eine Ansage, mit der Ländle-Skihoffnung Moritz Zudrell vor dem Saisonstart aufhorchen lässt, zumal der vorige Winter nicht gerade nach Wunsch verlief.
Zuerst versäumte der Silbertaler aufgrund einer Innenbandzerrung im linken Knie den Großteil der Junioren-Weltmeisterschaften im italienischen Tarvis und bei seinem einzigen Start – im Slalom – landete er auf dem undankbaren vierten Platz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.