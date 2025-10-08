Vom Schüler zum Profi: ÖSV-Youngster startet durch

„Ich traue mich zu behaupten, dass ich momentan konditionell so gut beisammen bin, wie noch niemals zuvor in meiner Karriere!“ Na, bumm! Eine Ansage, mit der Ländle-Skihoffnung Moritz Zudrell vor dem Saisonstart aufhorchen lässt, zumal der vorige Winter nicht gerade nach Wunsch verlief.

Zuerst versäumte der Silbertaler aufgrund einer Innenbandzerrung im linken Knie den Großteil der Junioren-Weltmeisterschaften im italienischen Tarvis und bei seinem einzigen Start – im Slalom – landete er auf dem undankbaren vierten Platz.