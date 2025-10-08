Trotz Krise: „Greift am Arbeitsmarkt jetzt zu“

Gehälter um bis zu 2000 Euro nach oben „gepokert“

In Zahlen gegossen: Mehr als 36.000 Oberösterreicher sind aktuell auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote steigt seit Monaten an, zuletzt um knappe acht Prozent. Zwar gebe es nach wie vor einen Mangel an gewissen Fachkräften, aber, so Kern: Noch vor wenigen Jahren hätten viele Bewerber „gepokert“, weil Unternehmen so dringend Mitarbeiter gesucht hatten. Teilweise seien Einstiegsgehälter um 1000 oder 2000 Euro nach oben verhandelt worden.