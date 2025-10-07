Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern

Das ist für ihn die Bedingung, um der Ukraine die Raketen überhaupt zukommen zu lassen. „Wohin sie sie schicken, diese Frage muss ich stellen“, sagte Trump. Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von etwa 1500 bis 2500 Kilometern. Moskau liegt ungefähr 750 bis 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die ukrainischen Streitkräfte könnten mit den Waffen somit Ziele in der russischen Hauptstadt erreichen.