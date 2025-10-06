Russische Zentralbankgelder als Ukraine-Hilfe

Über die Pläne wird nun bei einem EU-Gipfel in der vorletzten Oktoberwoche weiter diskutiert werden. Es ist nämlich noch unklar, ob diese umsetzbar sind, da insbesondere Belgien erhebliche Rechtsrisiken sieht. Dort werden derzeit die russischen Gelder von dem Unternehmen Euroclear verwaltet. Die EU-Kommission hofft jedenfalls, die Beihilfen an die Ukraine im zweiten Quartal nächsten Jahres auszahlen zu können.