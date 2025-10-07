Frostige Mahnwache für eiskalte Zusperrpläne

Waldviertler Verein LKGmündbleibt ortet mangelnde Unterstützung ihrer eigenen Regionalpolitiker und würde sich die Politiker aus Hollabrunn wünschen. Dort würden nämlich 24 Bürgermeister geschlossen zum Widerstand aufrufen. Nur vier von 22 kämpfen indes im Bezirk Gmünd gegen die Schließungspläne an.
Vom frostigen Morgen bis zum kühlen Abend hielten die Aktivisten des Vereins „LKGmündbleibt“ ganze zwölf Stunden lang ihre erste Mahnwache vor dem Waldviertler Krankenhaus ab, das laut Gesundheitsplan 2040+ zugesperrt werden soll. „Der Andrang war groß, viele Bürger nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren, für den Erhalt des Spitals zu unterschreiben und uns beizutreten“, freut sich Obfrau Tamara Schönsgibl über reichlich positives Feedback und Rückenwind aus der älteren sowie jüngeren Bevölkerung.
Nur gemeinsam genug Druck erzeugen
Mittlerweile schreite auch die Vernetzung mit anderen Gruppen voran, die etwa die Schließung des Notarztstützpunktes Stockerau in ihrer Region bekämpfen. Denn die Schließungsgegner wissen: Nur gemeinsam könne man soviel Druck erzeugen, damit das Land den beschlossenen Gesundheitspakt noch einmal aufschnürt und die Situation in den ohnehin strukturschwachen Regionen überdenkt.
Bürgermeistern untersagt, zu unterstützen?
Bisher gab es im Kampf zum Erhalt des Spitals auch viele Lippenbekenntnisse von Lokalpolitikern. „Leider ist die Unterstützung durch die Gmünder Politik nicht so ausgeprägt, wie die in Hollabrunn, wo 24 Ortschefs gemeinsam zum Widerstand aufrufen“, zeigt sich LKGmündbleibt von vielen Regionalpolitikern enttäuscht – nur vier von 22 Bürgermeistern im Bezirk unterstützen den Verein und treten damit gegen die Schließung auf. „Glaubt man den Gerüchten, wurde den Ortschefs untersagt, uns zu unterstützen. Sind wir in NÖ bereits so weit gekommen?“, heißt es. Der Verein werde unbeirrt weiterkämpfen – auch ohne große Hilfe der Lokalpolitik.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.