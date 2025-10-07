Frostige Mahnwache für eiskalte Zusperrpläne

Bürgermeistern untersagt, zu unterstützen?

Bisher gab es im Kampf zum Erhalt des Spitals auch viele Lippenbekenntnisse von Lokalpolitikern. „Leider ist die Unterstützung durch die Gmünder Politik nicht so ausgeprägt, wie die in Hollabrunn, wo 24 Ortschefs gemeinsam zum Widerstand aufrufen“, zeigt sich LKGmündbleibt von vielen Regionalpolitikern enttäuscht – nur vier von 22 Bürgermeistern im Bezirk unterstützen den Verein und treten damit gegen die Schließung auf. „Glaubt man den Gerüchten, wurde den Ortschefs untersagt, uns zu unterstützen. Sind wir in NÖ bereits so weit gekommen?“, heißt es. Der Verein werde unbeirrt weiterkämpfen – auch ohne große Hilfe der Lokalpolitik.