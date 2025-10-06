Wintereinbruch? So wird Wetter in der neuen Woche

Es wird wieder wärmer

Ab Montag klettern die Temperaturen aber wieder nach oben: Die neue Woche bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. In der ersten Wochenhälfte werden lokale Regenschauer – vor allem in Oberkärnten und Osttirol – erwartet. Ab Mitte der Woche wird es sonnig, bis zu 20 Grad sind möglich. Aus aktueller Sicht soll die Sonne auch am Landesfeiertag, 10. Oktober, und am Wochenende scheinen.