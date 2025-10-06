Wintereinbruch? So wird Wetter in der neuen Woche

Eine Kaltfront hat am Wochenende die ersten Skigebiete in Kärnten weiß eingefärbt. Die neue Woche bringt dichte Wolken und Sonne unter 1000 Metern.
Die Geschwister Lara und Felix waren am Sonntag fleißig: Den Schneemann (siehe Foto unten) haben die beiden mit dem ersten Schnee auf der Hochrindl gebaut. Und auch andernorts schaute Frau Holle am Sonntag vorbei: Bis auf rund 1500 Meter Seehöhe schneite es.
Rund fünf Zentimeter Schnee
Zwischen 1000 und 1500 Meter kamen laut Meteorologen des Wetterdienstes Ubimet rund fünf Zentimeter Schneematsch zusammen, darunter regnete es.
Die Klagenfurter Hütte wurde von einer weißen Decke eingehüllt (siehe Foto oben), die Grebenzen an der Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten wurde angezuckert, auf dem Villacher Hausberg Dobratsch wurden 16 Zentimeter Schnee gemessen.
Es wird wieder wärmer
Ab Montag klettern die Temperaturen aber wieder nach oben: Die neue Woche bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. In der ersten Wochenhälfte werden lokale Regenschauer – vor allem in Oberkärnten und Osttirol – erwartet. Ab Mitte der Woche wird es sonnig, bis zu 20 Grad sind möglich. Aus aktueller Sicht soll die Sonne auch am Landesfeiertag, 10. Oktober, und am Wochenende scheinen.
