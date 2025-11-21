Defektteufel legt nächste steirische Eishalle lahm

Kein Tag vergeht derzeit ohne Hiobsbotschaft aus den steirischen Eishallen. Nun hat es auch jene in Hart bei Graz erwischt. Die dort heimische „Nationale Hockey Liga Graz“ vermeldete am Donnerstagabend: „Es gibt einen Defekt der Eiskühlanlage.“ Schon ab 18 Uhr war vorgestern die Eisfläche gesperrt, gestern wurden bereits frühmorgens alle Trainings abgesagt und eifrig nach dem Fehlerteufel im System gesucht.