Defektteufel legt nächste steirische Eishalle lahm

Die Eishockey-Saison in der Steiermark steht unter keinem guten Stern. Jetzt ist schon wieder was passiert! Nach Kapfenberg geht seit Donnerstagabend auch in Hart bei Graz nichts mehr. Wie lange müssen die Hobby-Cracks aufs Training verzichten?
Kein Tag vergeht derzeit ohne Hiobsbotschaft aus den steirischen Eishallen. Nun hat es auch jene in Hart bei Graz erwischt. Die dort heimische „Nationale Hockey Liga Graz“ vermeldete am Donnerstagabend: „Es gibt einen Defekt der Eiskühlanlage.“ Schon ab 18 Uhr war vorgestern die Eisfläche gesperrt, gestern wurden bereits frühmorgens alle Trainings abgesagt und eifrig nach dem Fehlerteufel im System gesucht.
