Von Grau zu Gold – milder Herbst kehrt zurück!

Der Herbst zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner launischen Seite: Regen, Wind und graue Wolken bestimmen vorerst das Bild in weiten Teilen Österreichs. Doch laut Geosphere Austria gibt es Lichtblicke am Horizont – ab Mittwoch soll es milder und sonniger werden!
Am Montag heißt es für viele: Schirm nicht vergessen! Im Westen, Norden und Osten bleibt es den ganzen Tag über trüb und regnerisch, besonders entlang des Nordstaus der Alpen schüttet es teils ergiebig. Die Schneefallgrenze klettert im Laufe des Tages von 1300 auf rund 2000 Meter Seehöhe an. Nur im Süden bleibt es meist trocken, und die Sonne zeigt sich häufiger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, an exponierten Stellen auch kräftig. Die Temperaturen pendeln zwischen 9 und 15 Grad.
Auch am Dienstag bleibt es im Norden grau und feucht. Eine Warmfront bringt entlang der Alpennordseite anhaltenden Regen, im Osten hingegen nur vereinzelte Schauer – hier darf man sich sogar über ein paar Sonnenfenster freuen. Im Süden ist das Wetter am freundlichsten, auch wenn Wolkenfelder durchziehen. Die Temperaturen: frisch in der Früh (3 bis 10 Grad), tagsüber bis zu 18 Grad.
Am Mittwoch dann endlich die Wende zum Besseren: Im Norden hängen noch einige Restwolken, doch tagsüber setzt sich immer öfter die Sonne durch. Vor allem im Osten und Süden wird’s ein richtig freundlicher Herbsttag. Der Wind lässt nach, und mit bis zu 19 Grad wird’s auch wieder spürbar milder.
Am Donnerstag zieht zwar wieder eine schwache Störungszone durch, bringt aber nur vereinzelt Schauer – die Sonne zeigt sich dazwischen immer wieder, besonders im Süden. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen fünf und zehn Grad, und die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad.
Und am Freitag dann der Hoffnungsschimmer fürs Wochenende: In vielen Regionen scheint überwiegend die Sonne, nur im Norden können ein paar Wolken und kurze Schauer vorbeiziehen. Mit bis zu 20 Grad fühlt sich der Herbst dann fast schon golden an.
