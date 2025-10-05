Von Grau zu Gold – milder Herbst kehrt zurück!

Am Montag heißt es für viele: Schirm nicht vergessen! Im Westen, Norden und Osten bleibt es den ganzen Tag über trüb und regnerisch, besonders entlang des Nordstaus der Alpen schüttet es teils ergiebig. Die Schneefallgrenze klettert im Laufe des Tages von 1300 auf rund 2000 Meter Seehöhe an. Nur im Süden bleibt es meist trocken, und die Sonne zeigt sich häufiger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, an exponierten Stellen auch kräftig. Die Temperaturen pendeln zwischen 9 und 15 Grad.