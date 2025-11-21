Arzt bestätigt: Schlimme Diagnose für Gut-Behrami!

Demnach habe ihm die Schweizerin die Schwere ihrer Verletzung erläutert. Siegrist, der Gut-Behrami bereits 2017 einmal operiert hat, ist mittlerweile pensioniert, wird sich aber doch mit der 24-Jährigen treffen. „Ich werde sie zusammen mit meinem Nachfolger in Genf, Julien Billières, welcher der verantwortliche Chirurg sein wird, sehen“, so der Arzt.