In Ferlach

„Naschhäuschen“ direkt bei Schiffswerft errichtet

Kärnten
21.11.2025 14:00
Petra Jaritz (rechts) bringt nicht nur ihre Backwaren nach Ferlach, sondern auch Produkte von ...
Petra Jaritz (rechts) bringt nicht nur ihre Backwaren nach Ferlach, sondern auch Produkte von Bauern aus der Region rund um St. Veit.(Bild: Dieter Arbeiter)

Eine St. Veiter Unternehmerin versorgt künftig auch ihre Rosentaler Kundschaft. Auf dem Parkplatz der Schiffswerft Jetmarine errichtete Petra Jaritz ihr „Naschhäuschen“.

Über viele Jahre lenkte Petra Jaritz gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang die Geschicke der Kärntner Schiffswerft Jetmarine. „Eigentlich wollte ich mich schon früher aus dem Unternehmen zurückziehen, doch der Großbrand hat die Pläne fürs Erste zunichtegemacht“, erzählt die Unternehmerin.

Ganz nach dem Motto „aufgehoben ist nicht aufgeschoben“ erfüllte sich Jaritz nach dem Wiederaufbau ihren Traum von einer eigenen Konditorei. „Die Ausbildung zur Konditorin habe ich kurz vor dem Brand absolviert und dann gleich den Meisterbrief draufgesetzt“, schildert die Bäckerin, die in Launsdorf „Petzi’s Backstube“ betreibt und neben der Auftragskonditorei auch zwölf Bauernläden in der Region rund um St. Veit versorgt.

Torten und andere Mehlspeisen gibt es im neuen „Nasch- häuschen“ am Parkplatz der Jetmarine in ...
Torten und andere Mehlspeisen gibt es im neuen „Nasch- häuschen“ am Parkplatz der Jetmarine in Kirschentheuer.(Bild: Dieter Arbeiter)

Wunsch der Kunden
„Weil viele meiner Klagenfurter Kunden immer wieder den Wunsch äußerten, dass ich meine Sachen auch in Klagenfurt anbieten soll, machte ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Standort – leider vergeblich.“ Daher entschloss sich die Unternehmerin, auf dem Parkplatz der Jetmarine ihr kleines „Naschhäuschen“ zu errichten.

„Da finden die Kunden nicht nur Süßes, sondern auch zahlreiche andere Produkte. Von Pesto über Marmeladen, bis hin zu Aufstrichen“, sagt die Konditormeisterin, die mit zwei Mitarbeitern und einem Lehrling alles selbst anfertigt. „Ich bringe auch Produkte von den Bauern aus der St. Veiter Region mit ins Rosental. Dadurch profitieren gleich mehrere von dem neuen Laden.“

Marcel Tratnik
