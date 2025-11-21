„Naschhäuschen“ direkt bei Schiffswerft errichtet

„Da finden die Kunden nicht nur Süßes, sondern auch zahlreiche andere Produkte. Von Pesto über Marmeladen, bis hin zu Aufstrichen“, sagt die Konditormeisterin, die mit zwei Mitarbeitern und einem Lehrling alles selbst anfertigt. „Ich bringe auch Produkte von den Bauern aus der St. Veiter Region mit ins Rosental. Dadurch profitieren gleich mehrere von dem neuen Laden.“