Powerfrau-Herz schlägt für die Jugendfeuerwehr

Mit der Senkung des Eintrittsalters bei der Jugendfeuerwehr auf sechs Jahre ändert sich nicht nur für den Nachwuchs einiges (wir berichteten), sondern auch für Claudia Sticker. Die Oberbrandinspektorin ist Sachgebietsleiterin für die Jugendfeuerwehr im Kärntner Landesfeuerwehrverband. „Natürlich müssen wir jetzt schauen, wie wir mit den neuen Rahmenbedingungen arbeiten können“, sagt die Rosentalerin, die auch Sachgebietsleiterin für die Ausbildung der österreichischen Feuerwehrjugend ist. Denn immerhin sei es wichtig, dass auch die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in die Planung einfließen. „Daher werden die Lehrgänge aktuell überarbeitet. Wir überlegen uns auch, ob es für die Jüngeren einen Bewerb geben soll“, sagt Sticker im Gespräch mit der „Krone“.