Was steckt hinter Österreichs Afrika-Strategie?

Afrika ist jung, wächst schnell – und rückt in den Fokus der österreichischen Außenpolitik. Mit einer neuen Afrikastrategie will Wien Wirtschaft, Sicherheit und Migration besser ordnen. Im Ministerrat legte die Regierung einen Plan vor, wie Österreichs Rolle auf dem „Chancenkontinent“ aussehen kann.
Lange gab es Entwicklungsprojekte, Reisen und einzelne Wirtschaftsinitiativen, doch keine einheitliche Linie, heißt es aus dem Regierungsumfeld. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nennt das ein „Versäumnis“. Nun will man es beheben. „Afrika ist ein Zukunftskontinent, auf dem auch unsere Interessen am Spiel stehen – sei es in Wirtschaftsfragen, in der Migrationspolitik oder bei sicherheitspolitischen Aspekten“, sagt sie.
