Was steckt hinter Österreichs Afrika-Strategie?

Lange gab es Entwicklungsprojekte, Reisen und einzelne Wirtschaftsinitiativen, doch keine einheitliche Linie, heißt es aus dem Regierungsumfeld. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nennt das ein „Versäumnis“. Nun will man es beheben. „Afrika ist ein Zukunftskontinent, auf dem auch unsere Interessen am Spiel stehen – sei es in Wirtschaftsfragen, in der Migrationspolitik oder bei sicherheitspolitischen Aspekten“, sagt sie.