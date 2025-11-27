Diesen Wunsch hat Winterfest-Chef Robert Seguin

Wer am Mittwochabend pünktlich zum Auftakt des 25. Winterfestes kommen wollte, der brauchte Nerven aus Stahl. Das parallel stattfindende Eishockeyspiel der Eisbullen gegen die Graz 99ers in der gegenüberliegenden Eisarena sorgte gleich für doppelten Anreiseverkehr. Und damit auch für ordentlich Stau auf dem Weg in den Volksgarten.
Genau unter diesen Umständen konnte das Winterfest jedoch seinen Zauber entfalten, denn: „Das Winterfest ist eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen“, sagte Winterfest-Chef Robert Seguin.
Zum 25. Jubiläum wünscht er sich freilich, dass das auch so bleibt. „Ich wünsche mir noch einmal 25 Jahre für das Festival“, so Seguin vor dem zahlreich versammelten Publikum.
Darunter unter anderem zu erspähen: Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer, Privatbrauerei Trumer-Chef Seppi Sigl und Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer.
