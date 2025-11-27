Diesen Wunsch hat Winterfest-Chef Robert Seguin

Wer am Mittwochabend pünktlich zum Auftakt des 25. Winterfestes kommen wollte, der brauchte Nerven aus Stahl. Das parallel stattfindende Eishockeyspiel der Eisbullen gegen die Graz 99ers in der gegenüberliegenden Eisarena sorgte gleich für doppelten Anreiseverkehr. Und damit auch für ordentlich Stau auf dem Weg in den Volksgarten.