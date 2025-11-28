Putin lobt Eroberungen mit erfundener Stadt

Fraglich bleibt, ob Putin die Stadt verwechselt oder in der Tat mit Kalkül frei erfunden hat, um von den ausbleibenden militärischen Erfolgen abzulenken – in letzterem Fall wären es jedenfalls grottenschlechte Fake News. Unverständlich ist aber auch, mit welcher Stadt der Fauxpas passiert sein könnte. Zwar hieß Horischni Plawni in dem umkämpften Land einst Komsomolsk, doch das liegt ganz woanders. Auch könnte dem Kreml-Chef das Wort Kostjantyniwka entfallen sein – eine Stadt mit 8000 Einwohnern, die sich in der Region Donezk befindet.