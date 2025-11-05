Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte

Große Hoffnungen setzt man dabei auf neuartige Mikroben und Enzyme, die Plastik zersetzen können: Sie sollen nicht verrottenden Kunststoff in seine Einzelteile aufspalten, was das Problem allerdings nicht unbedingt löst. Es kann passieren, dass bei so einem Spaltprozess aus Kunststoff schlicht giftiger Sondermüll – und damit wieder zum Problem wird. Bei Polyurethan (PU), von dem jährlich rund 22 Millionen Tonnen produziert werden, ist nun aber ein Durchbruch gelungen – mit KI-Unterstützung. Doch ist die neue Abbaumethode reif für den Alltag?