Dieser Künstler hat Comic Con Stempel aufgedrückt

„So gelingen Schraffierungen mit einer Energie, wie sie sonst von Bleistiftzeichnungen ausgehen“, erklärt Miksch. „Das Ergebnis ist ein sehr kontrastreiches und intensives Schwarz. Aber es gibt keinen störenden Schimmer, wie dies mit Bleistiften der Fall wäre.“ Obendrein entstehen die Bilder auf eigens dafür vorbearbeiteten Leinwänden: Somit fehlt es den Gemälden auch nicht an Imposanz. Miksch: „Ich gestalte sehr detailreich, sodass man sich auch nach stundenlanger Betrachtung immer noch in Details verlieren kann.“