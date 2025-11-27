Würde für Ausgestoßene? Harte Fotos von der Straße

WestLicht in Wien präsentiert mit Bruce Gilden einen durchaus diskussionsanregenden Meister der Street-Photography. Bis 22. Februar.
„Mein Vater war ein Gangster. Ich bin ein Gangster im Herzen!“ Sagt Bruce Gilden, 1946 in Brooklyn geboren, im Wiener WestLicht. Dort zeigt man unter dem Titel „A Closer Look“ rund 70 seiner Arbeiten. Und ja, er schießt scharf, unbarmherzig mit seiner Kamera, gerne aus nächster Nähe.
Mit Vorliebe auf Randfiguren der Gesellschaft, die Außenseiter und Gefallenen. Sie haben etwas überwältigend Brutales, unangenehm Bedrängendes, diese Gesichter, die einen im Hauptraum aus riesigen Abzügen anstarren.
Doch den Vorwurf, hier spekulativ, voyeuristisch zu agieren, weist Gilden vehement zurück: „Ich pfeife auf diese Argumente. Meine Bilder sind großartig!“ Er verleiht seinen Modellen Würde, alle Fotografierten konnten die Bilder vorher sehen und ihre Einwilligung geben - dass wir ein Problem mit diesen Lebensrealitäten hätten, ist nicht seine Schuld.
Aussagen, die so wie die Ausstellung nicht kaltlassen und Diskussionsstoff darüber bieten, was Fotografie eigentlich darf. Auch in vielen großartigen Schwarz-Weiß-Schnappschüssen, geschaffen zwischen Coney Island, New York, London oder Tokio.
