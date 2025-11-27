Vorteilswelt
Provokante Schau

Würde für Ausgestoßene? Harte Fotos von der Straße

Kultur
27.11.2025 16:12
Bruce Gilden blickt mit der Kamera auf die Straßen seiner Heimat: New York City, USA, 1984
Bruce Gilden blickt mit der Kamera auf die Straßen seiner Heimat: New York City, USA, 1984(Bild: Bruce Gilden/Magnum Photos)

WestLicht in Wien präsentiert mit Bruce Gilden einen durchaus diskussionsanregenden Meister der Street-Photography. Bis 22. Februar.

„Mein Vater war ein Gangster. Ich bin ein Gangster im Herzen!“ Sagt Bruce Gilden, 1946 in Brooklyn geboren, im Wiener WestLicht. Dort zeigt man unter dem Titel „A Closer Look“ rund 70 seiner Arbeiten. Und ja, er schießt scharf, unbarmherzig mit seiner Kamera, gerne aus nächster Nähe.

Mit Vorliebe auf Randfiguren der Gesellschaft, die Außenseiter und Gefallenen. Sie haben etwas überwältigend Brutales, unangenehm Bedrängendes, diese Gesichter, die einen im Hauptraum aus riesigen Abzügen anstarren.

Bruce Gilden, Amber, Kensington, Pennsylvania, USA, 2023
Bruce Gilden, Amber, Kensington, Pennsylvania, USA, 2023(Bild: Bruce Gilden)
Bruce Gilden, Donna, Las Vegas, Nevada, USA, 2014
Bruce Gilden, Donna, Las Vegas, Nevada, USA, 2014(Bild: Bruce Gilden)
Bruce Gilden, Angel, Overtown, Miami, Florida, USA, 2022
Bruce Gilden, Angel, Overtown, Miami, Florida, USA, 2022(Bild: Bruce Gilden)
Bruce Gilden, Jenna, ein Bauernmädchen / a farm girl, Des Moines, Iowa, USA, 2017
Bruce Gilden, Jenna, ein Bauernmädchen / a farm girl, Des Moines, Iowa, USA, 2017(Bild: Bruce Gilden)

Doch den Vorwurf, hier spekulativ, voyeuristisch zu agieren, weist Gilden vehement zurück: „Ich pfeife auf diese Argumente. Meine Bilder sind großartig!“ Er verleiht seinen Modellen Würde, alle Fotografierten konnten die Bilder vorher sehen und ihre Einwilligung geben - dass wir ein Problem mit diesen Lebensrealitäten hätten, ist nicht seine Schuld.

Aussagen, die so wie die Ausstellung nicht kaltlassen und Diskussionsstoff darüber bieten, was Fotografie eigentlich darf. Auch in vielen großartigen Schwarz-Weiß-Schnappschüssen, geschaffen zwischen Coney Island, New York, London oder Tokio.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
