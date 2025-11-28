Beschlagnahme von Raser-Autos wird Fall für VfGH

Bei gravierenden Umständen, zum Beispiel einem Führerscheinentzug aufgrund von Raserei in den vergangenen vier Jahren, kann das Fahrzeug auch komplett für verfallen erklärt werden. Dann wird es versteigert. Fahrzeuge, die nicht der Raserin beziehungsweise dem Raser gehören, sind davon ausgenommen. Liesing- oder Mietautos können maximal 14 Tage vorläufig beschlagnahmt werden. Mobilitätsclubs wie der ÖAMTC bezweifeln die Wirksamkeit der Maßnahme und wiesen vor der Einführung auf Mängel hin. Nun kommt der Verfassungsgerichtshof zum Zug.