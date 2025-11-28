Ärztekammer-Chef über Gehalt, Massagen und Reisen

Insgesamt 26.000 Euro soll der Vizepräsident der Ärztekammer Oberösterreich, Harald Mayer, der außerdem zweiter Vizepräsident der Bundes-Ärztekammer, Bundesobmann der Kurie der angestellten Ärzte und Unfallchirurg ist, im Monat kassieren – dieser Umstand sorgte in den letzten beiden Tagen für große Aufregung innerhalb der Ärzteschaft. Die Summe setzt sich aus rund 14.000 Euro von der Ärztekammer und seinem Gehalt aus dem Klinikum Schärding zusammen. Weiters wurden die hohen Reisekosten durch wöchentliche Taxifahrten von Schärding nach Wien medial kritisiert.