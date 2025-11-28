Vorteilswelt
0:1 im WM-Finale

Österreichs U17 sorgt für Rekordzahlen im ORF

Fußball International
28.11.2025 12:45
Österreichs U17 ist Vizeweltmeister.
Österreichs U17 ist Vizeweltmeister.(Bild: AP/Hussein Sayed)

Das heimische U17-Fußballnationalteam hat am Donnerstag für Rekordzahlen gesorgt. 

Bis zu 1,248 Millionen Fans haben sich im ORF das WM-Finale des ÖFB-Nachwuchses gegen Portugal (0:1) angeschaut. Das teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Freitag mit.

Rekordwerte für Nachwuchspartie
Im Schnitt fieberten in der zweiten Halbzeit 1,078 Mio. Menschen vor den TV-Geräten mit, das entspricht einem Marktanteil von 50 Prozent. Die Partie war die meistgesehene einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Geschichte.

Lesen Sie auch:
Portugal jubelt, Österreich weint: Unsere U17-Helden gaben alles, am Ende reichte es knapp nicht ...
Die „Krone“ in Katar
Fußball-Helden vergossen Tränen der Enttäuschung
27.11.2025
Portugal holt Pokal
Kein Happy End – ihr wart trotzdem weltmeisterlich
27.11.2025
Finale verloren, aber:
Historische Leistung! Unsere größten Sternstunden
28.11.2025
U17-WM: Der Tag danach
Lob für ÖFB-Helden, aber Ärger über zwei Szenen
28.11.2025

Zugleich war es auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022 – damals erreichte das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.

