Fan-Eklat in Europa League! Ex-BVB-Kicker verletzt

Hässliche Szenen im Europa-League-Match zwischen Aston Villa und Young Boys Bern. Ex-BVB-Kicker Donyell Malen wurde von Fans der Schweizer beim Torjubel mit Gegenständen beworfen und dabei verletzt. Er trug eine Wunde davon. Schließlich eskalierte die Situation komplett – die Polizei musste einschreiten.
Mit seinen zwei Treffern bescherte Malen Aston Villa einen 2:1-Heimsieg gegen die Berner – soweit die sportlichen Höhepunkte des Abends. Abseits davon war es aber vor allem ein Abend voller Tiefpunkte. Dafür waren vor allem einige Fans der Gäste verantwortlich.
Den Anfang nahm alles nach dem ersten Treffer des niederländischen Nationalspielers. In der 27. Minute jubelte Malen über den Führungstreffer in der Nähe der Young-Boys-Fans. Ihm flogen bald Gegenstände entgegen – ein Teil traf den Kicker am Kopf – er trug eine Wunde davon.
Situation eskalierte komplett
Nach der daraus resultierenden Aufregung wurde Malen versorgt und konnte das Spiel fortsetzen. In der 42. Minute traf er schließlich erneut und jubelte wiederum in der Nähe des Gästesektors. Die Stimmung eskalierte komplett. Fans rissen Stühle heraus – die Polizei schritt ein. Das Spiel wurde unterbrochen.
„Man kann solche Leute nur als Idioten bezeichnen“, zeigte sich der ehemalige Schweizer Nationalspieler Alexander Frei gegenüber „Blue TV“ empört und ergänzte: „Es gab keine Provokation von Malen in Richtung YB-Fans. Das ist komplett unnötig. Hoffentlich müssen die Täter bis am Montag auf der Insel bleiben – auch wenn es Regeln gibt, die anders lauten. Wünschenswert wäre es!“ Welche Konsequenzen es gibt, steht derzeit noch nicht fest.
