Fan-Eklat in Europa League! Ex-BVB-Kicker verletzt

„Man kann solche Leute nur als Idioten bezeichnen“, zeigte sich der ehemalige Schweizer Nationalspieler Alexander Frei gegenüber „Blue TV“ empört und ergänzte: „Es gab keine Provokation von Malen in Richtung YB-Fans. Das ist komplett unnötig. Hoffentlich müssen die Täter bis am Montag auf der Insel bleiben – auch wenn es Regeln gibt, die anders lauten. Wünschenswert wäre es!“ Welche Konsequenzen es gibt, steht derzeit noch nicht fest.