Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trug Wunde davon

Fan-Eklat in Europa League! Ex-BVB-Kicker verletzt

Europa League
28.11.2025 12:52
Die Situation eskalierte nach dem zweiten Treffer von Donyell Malen.
Die Situation eskalierte nach dem zweiten Treffer von Donyell Malen.(Bild: AFP/APA/Darren Staples)

Hässliche Szenen im Europa-League-Match zwischen Aston Villa und Young Boys Bern. Ex-BVB-Kicker Donyell Malen wurde von Fans der Schweizer beim Torjubel mit Gegenständen beworfen und dabei verletzt. Er trug eine Wunde davon. Schließlich eskalierte die Situation komplett – die Polizei musste einschreiten. 

0 Kommentare

Mit seinen zwei Treffern bescherte Malen Aston Villa einen 2:1-Heimsieg gegen die Berner – soweit die sportlichen Höhepunkte des Abends. Abseits davon war es aber vor allem ein Abend voller Tiefpunkte. Dafür waren vor allem einige Fans der Gäste verantwortlich.

Donyell Malen (Mitte) wurde von einem Gegenstand aus dem Gästeblock getroffen.
Donyell Malen (Mitte) wurde von einem Gegenstand aus dem Gästeblock getroffen.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Den Anfang nahm alles nach dem ersten Treffer des niederländischen Nationalspielers. In der 27. Minute jubelte Malen über den Führungstreffer in der Nähe der Young-Boys-Fans. Ihm flogen bald Gegenstände entgegen – ein Teil traf den Kicker am Kopf – er trug eine Wunde davon. 

Situation eskalierte komplett
Nach der daraus resultierenden Aufregung wurde Malen versorgt und konnte das Spiel fortsetzen. In der 42. Minute traf er schließlich erneut und jubelte wiederum in der Nähe des Gästesektors. Die Stimmung eskalierte komplett. Fans rissen Stühle heraus – die Polizei schritt ein. Das Spiel wurde unterbrochen. 

„Man kann solche Leute nur als Idioten bezeichnen“, zeigte sich der ehemalige Schweizer Nationalspieler Alexander Frei gegenüber „Blue TV“ empört und ergänzte: „Es gab keine Provokation von Malen in Richtung YB-Fans. Das ist komplett unnötig. Hoffentlich müssen die Täter bis am Montag auf der Insel bleiben – auch wenn es Regeln gibt, die anders lauten. Wünschenswert wäre es!“ Welche Konsequenzen es gibt, steht derzeit noch nicht fest. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.046 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.872 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.574 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
626 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Mehr Europa League
Trug Wunde davon
Fan-Eklat in Europa League! Ex-BVB-Kicker verletzt
„Hochgradig asozial“
„Nasen-Skandal“ um DFB-Kicker sorgt für Wirbel
In der Europa League
Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder
Sturm-Reaktionen
„Das wäre aktuell wichtiger als Traumtore…“
Niederlage in Bologna
Zehnmal „Schwach“! Die Noten für Red Bull Salzburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf