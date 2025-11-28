EU prüft schärfere Regeln für Apple-Dienste

Die EU-Wettbewerbshüter prüfen, ob die Apple-Dienste Ads und Karten unter die strengen Digitalregeln der Union fallen. Beide Dienste erfüllen nach Angaben des US-Technologiekonzerns zwar die maßgeblichen Kriterien. Der iPhone-Hersteller ist jedoch der Ansicht, dass sie davon ausgenommen werden sollten, und legte am Freitag offiziell Widerspruch ein.