Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlusslicht bei NGOs

Vertrauen in SOS Kinderdorf massiv gesunken

Österreich
28.11.2025 12:12
Nach den bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfen ist das Vertrauen der Bevölkerung in SOS ...
Nach den bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfen ist das Vertrauen der Bevölkerung in SOS Kinderdorf massiv gesunken.(Bild: Carina Fenz)

Nichtregierungsorganisationen haben wesentlich Vertrauen in der österreichischen Bevölkerung verloren. Das Schlusslicht im jüngsten APA/OGM-Vertrauensindex ist SOS Kinderdorf. Die dort bekannt gewordenen Missbrauchsfälle seien die Hauptursache für den Vertrauensverlust im gesamten Sektor, sagte OGM-Chef Wolfang Bachmayer.

0 Kommentare

Im Vorjahr hatten die SOS Kinderdörfer noch einen hohen Vertrauenswert von 65 Punkten, nun ist die Organisation ins Minus abgerutscht. In den vergangenen Monaten haben Berichte über Gewalt und sexuelle Misshandlungen von Gründer Hermann Gmeiner, einem mutmaßlichen pädophilen Großspender in Nepal und einem Betreuer in Wien weite Kreise gezogen. Entschädigungen wurden bezahlt, nach Gmeiner benannte Parks und andere Orte werden umbenannt.

SOS Kinderdorf habe eine „Sondersituation“ im Vergleich zu anderen NGOs, sagte Stefan Wallner, Geschäftsführer vom Bündnis für Gemeinnützigkeit. Das Vertrauen der Bevölkerung beruhe grundsätzlich „auf der täglichen Erfahrung der Menschen in Österreich im Bereich der Pflege, der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, dem Sport und der Kultur, der Blasmusik und dem Rettungswesen oder der humanitären Hilfe“.

Lesen Sie auch:
Nach den publik gewordenen Missbrauchsvorwürfen hatten zahlreiche Befürworter eine Umbenennung ...
SOS-Kinderdorf
Missbrauchsvorwürfe: Gmeiner-Denkmal abmontiert
22.11.2025
Krone Plus Logo
Nach Gewaltfällen
SOS-Kinderdorf: So soll es jetzt weitergehen
26.11.2025

Vertrauen in Rotes Kreuz und Krebshilfe hoch
Hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen laut dem Index das Rote Kreuz (79 Punkte), die Krebshilfe (76), die Rote Nasen Clowndoctors (73) und Ärzte ohne Grenzen (65). Dahinter folgen das Hilfswerk, die Volkshilfe, die Aids-Hilfe und das Haus der Barmherzigkeit. Schlechter schneiden hingegen UNICEF, andere Organisationen aus dem Jugendbereich wie Pro Juventute und die NGO SOS Mitmensch ab. SOS Mitmensch habe einen Nachteil aufgrund der Namensähnlichkeit mit SOS Kinderdorf, heißt es. Insgesamt müssen fast alle abgefragten Organisationen einen Rückgang des Vertrauens hinnehmen.

Gemeinnützige Organisationen dürfen definitionsgemäß keine Gewinne machen und setzen auf viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.046 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.872 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.574 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
626 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Mehr Österreich
Pkw gegen Lkw geprallt
Tödlicher Unfall: Vater stirbt, Tochter verletzt
Schlusslicht bei NGOs
Vertrauen in SOS Kinderdorf massiv gesunken
Bei Streit in Wien
Von „Ex“ niedergestoßen: „Spüre meine Beine nicht“
In drei Bezirken
23 Festnahmen bei Schwerpunktaktion in Wien
Schock für Lenker (23)
Sekundenschlaf: Transporter auf A12 überschlagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf