Vertrauen in SOS Kinderdorf massiv gesunken

Vertrauen in Rotes Kreuz und Krebshilfe hoch

Hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen laut dem Index das Rote Kreuz (79 Punkte), die Krebshilfe (76), die Rote Nasen Clowndoctors (73) und Ärzte ohne Grenzen (65). Dahinter folgen das Hilfswerk, die Volkshilfe, die Aids-Hilfe und das Haus der Barmherzigkeit. Schlechter schneiden hingegen UNICEF, andere Organisationen aus dem Jugendbereich wie Pro Juventute und die NGO SOS Mitmensch ab. SOS Mitmensch habe einen Nachteil aufgrund der Namensähnlichkeit mit SOS Kinderdorf, heißt es. Insgesamt müssen fast alle abgefragten Organisationen einen Rückgang des Vertrauens hinnehmen.