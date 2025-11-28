Ein neuer Weg für die Zukunft von Ski Österreich

Wie sichert man die Zukunft von Ski-Österreich? Diese Frage beschäftigt die Alpenrepublik – und auch zwei Experten. Die haben sich in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht und wollen nun mit einem Herzensprojekt den rot-weiß-roten Nachwuchs fördern. Wie das gehen soll, haben sie der „Krone“ erklärt.