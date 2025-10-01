„Wenn du nicht mehr lachst, ist alles verloren!“

Was erwartet die Zuschauer in Ihrem Programm, was packen Sie da alles hinein?

Gott sei Dank habe ich den Werner Sobotka als Regisseur, der radikal kürzt und das Ganze destilliert. Es bleibt die Essenz, das wirklich Wichtige. Ich erzähle meine Geschichte, von den Hektikern, wie das Ganze begonnen hat, ich erzähle natürlich auch die Vatergeschichte, die mich immer sehr beschäftigt, weil der sehr früh verstorben ist und immer sehr gezweifelt hat an dem, was ich mache. Es ist nicht alles lustig in dem Programm, aber das muss es auch nicht. Es muss die Leute berühren, und ich lasse mir schon auch ein bisschen in die Seele reinschauen, weil ich auch nichts mehr zu verlieren habe. Und: Diesmal mache ich etwas ganz Neues, das ich noch nie gemacht habe.