Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach nur fünf Monaten

Rapid zieht die Reißleine: Peter Stöger muss gehen

Bundesliga
28.11.2025 12:16

Rauswurf in Wien-Hütteldorf: Rapid zieht nach dem Negativlauf die Reißleine und entlässt Peter Stöger! Die blamable 1:4-Pleite am Donnerstagabend bei Rakow Czestochowa in der Conference League brachte das Fass zum Überlaufen.

0 Kommentare

Drei Pleiten und ein Unentschieden lautet die Bilanz aus den jüngsten vier Pflichtspielen. Nach einem gelungenen Saisonstart geht seit Ende September praktisch gar nichts mehr. In den vergangenen 13 Partien gelangen nur drei Siege, und die auf alles andere als überzeugende Weise.

Fan-Unmut wurde größer
Lange Zeit gab’s Rückendeckung von Sportdirektor Markus Katzer. Doch der Fan-Unmut beim Tabellenzweiten der Bundesliga wurde immer größer, gegen Rakow waren „Stöger raus“-Rufe zu hören.

Peter Stöger muss seinen Posten räumen.
Peter Stöger muss seinen Posten räumen.(Bild: GEPA)
Lesen Sie auch:
Peter Stöger steht vor dem Aus.
Unruhe in Hütteldorf
Rapid wieder inferior! Fans fordern „Stöger raus“
28.11.2025
Conference League
4. Pleite im 4. Spiel! Rapid-Albtraum geht weiter
27.11.2025

Nach einer Krisensitzung wurde bei Grün-Weiß eine Entscheidung getroffen: Stöger muss seinen Posten als Cheftrainer räumen. Damit geht für den 59-Jährigen ein turbulentes Abenteuer in Hütteldorf nach nur fünf Monaten zu Ende. Auch Thomas Sageder (Co-Trainer) muss seine Koffer packen.

Katzer nennt Gründe
„Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze. Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig. In den letzten zwölf Matches mussten wir achtmal den Platz als Verlierer verlassen“, begründet Katzer den Schritt. „Wir wollten nach der letzten Länderspielpause eine Trendumkehr erreichen und waren sehr zuversichtlich, dass dies gelingt, leider ging die Tendenz aber sowohl beim Heimspiel gegen den GAK als auch am Donnerstag im Europacup in Polen weiter nach unten. Sowohl die letzten Resultate als auch Leistungen haben uns nun zu dieser Entscheidung veranlasst.“

Zitat Icon

Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen notwendig.

Markus Katzer (Rapid-Sportdirektor)

Kulovits übernimmt vorerst
Stefan Kulovits übernimmt – wieder einmal – interimistisch. Am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet mit dem Duell beim formstarken LASK gleich eine schwierige Aufgabe auf den 42-Jährigen.

Stefan Kulovits
Stefan Kulovits(Bild: GEPA)

„Nun muss der volle Fokus auf die letzten Spiele des Jahres gelegt werden, parallel sondieren wir selbstverständlich den Markt nach geeigneten Persönlichkeiten für die Position des Cheftrainers ohne einen Schnellschuss machen zu wollen“, betont Katzer. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Stöger
Hütteldorf
RauswurfUEFA Conference League
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Bundesliga
Nach nur fünf Monaten
Rapid zieht die Reißleine: Peter Stöger muss gehen
Monatelange Pause
Hiobsbotschaft! Austria-Profi verletzt sich schwer
Unruhe in Hütteldorf
Rapid wieder inferior! Fans fordern „Stöger raus“
Generalversammlung
Gollowitzer als Austria-Präsident wiedergewählt
„Klarer Verstoß“
Austria: Ein Aufsichtsrat greift AG-Vorstand an

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine