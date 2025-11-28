Pärchen stürzt mit Auto ab: Lenker schwer verletzt

Fataler Unfall am Donnerstagabend in Landeck im Tiroler Oberland: Ein 27-jähriger Einheimischer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, woraufhin dieser über eine Böschung stürzte. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen. Seine Begleiterin (25) kam mit leichteren Verletzungen glimpflicher davon.