Dramatischer Einsatz

Pärchen stürzt mit Auto ab: Lenker schwer verletzt

Tirol
28.11.2025 12:53
Die Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden.
Die Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden.

Fataler Unfall am Donnerstagabend in Landeck im Tiroler Oberland: Ein 27-jähriger Einheimischer kam mit seinem Pkw von der Straße ab, woraufhin dieser über eine Böschung stürzte. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen. Seine Begleiterin (25) kam mit leichteren Verletzungen glimpflicher davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr im Landecker Ortsteil Perfuchs, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der 27-jährige Einheimische war mit seinem Pkw in Richtung B171 Tiroler Straße unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam.

Zitat Icon

Der Lenker erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Schultern und der Wirbelsäule.

Ein Ermittler von der Polizei

„Das Auto stürzte daraufhin mehrere Meter über die dortige Böschung“, schildern die Ermittler. Die 25-jährige Beifahrerin kam mit leichteren Verletzungen davon. Den Lenker erwischte es hingegen schlimmer. „Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Schultern und der Wirbelsäule.“

Von Feuerwehr aus Wrack geborgen
Die verletzten Insassen mussten von der Stadtfeuerwehr Landeck geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.

Tirol

