Starker Saisonstart von Stadlober

Im finnischen Ruka stand am Freitag das erste Rennen der neuen Saison für die Langläufer auf dem Programm. Über die 10 Kilometer im klassischen Stil gab es für Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober gleich eine Top-Ten-Platzierung.
Die Salzburgerin belegte am Ende den starken siebten Rang, lag rund 40 Sekunden hinter Siegerin Frida Karlsson aus Schweden. „Das Resümee ist gut. Ich weiß, dass ich im Klassischen ein gutes Niveau habe. Ich habe mich auf das Rennen gefreut. Die Vorbereitung war jetzt nicht ganz optimal, aber ich bin mit dem siebenten Platz mehr als zufrieden. Es ist heute super gegangen“, zeigte sie sich zufrieden.
Die zweite Österreicherin Katharina Brudermann belegte bei ihrem Weltcupdebüt mit fast drei Minuten Rückstand Platz 57.
