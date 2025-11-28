Starker Saisonstart von Stadlober

Die Salzburgerin belegte am Ende den starken siebten Rang, lag rund 40 Sekunden hinter Siegerin Frida Karlsson aus Schweden. „Das Resümee ist gut. Ich weiß, dass ich im Klassischen ein gutes Niveau habe. Ich habe mich auf das Rennen gefreut. Die Vorbereitung war jetzt nicht ganz optimal, aber ich bin mit dem siebenten Platz mehr als zufrieden. Es ist heute super gegangen“, zeigte sie sich zufrieden.