Gericht erlaubt Tötung von „Cooky“ und „Peanut“

Neuerliche Hundehaltung untersagt

Die ehemalige Halterin ist aus dem Bezirk Perg inzwischen in den Bezirk Freistadt umgesiedelt. Im Frühjahr 2025 hatte ihr der nun zuständige Bürgermeister die neuerliche Hundehaltung untersagt, gleichzeitig wurde ihr von der Bezirkshauptmannschaft das Eigentum auf die Tiere entzogen. Ihr Antrag auf Herausgabe der beiden „Amstaffs“ wurde abgewiesen und wegen besonderer Gefährlichkeit die schmerzlose Tötung der Hunde angeordnet.