„Kann Klaus Eckel mittlerweile das Wasser reichen“

Überraschungsdate mit Whoopi Goldberg

Auf die Musical-Bühne will er jedenfalls nicht zurück. Obwohl er 2010, als er in Hamburg bei „Sister Act“ mitwirkte, ein kurioses Erlebnis hatte, von dem dem noch seinen Enkelkindern erzählen wird. Bei dieser Produktion war er ein sogenannter „Swing“ und musste alle Partien lernen, um einspringen zu können, falls jemand ausfällt. Weil bei der Premiere alle Kollegen gesund waren und er deshalb nicht auf der Bühne stand, nutzte er die Zeit bis zur Feier, um im Proberaum ein wenig Klavier zu spielen.