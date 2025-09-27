Vorteilswelt
Bernhard Viktorin

„Kann Klaus Eckel mittlerweile das Wasser reichen“

Burgenland
27.09.2025 09:00
In seinem neuen Stück beschäftigt sich Bernhard Viktorin mit dem Menschsein. Er ist einer jener ...
In seinem neuen Stück beschäftigt sich Bernhard Viktorin mit dem Menschsein. Er ist einer jener Sorte, die sich nichts pfeift.

Veni, vidi, vici! Oder: Er kam, sah und siegte. Bernhard Viktorin gehört zu den gefragtesten Newcomern der österreichischen Kabarettszene. Im „Krone“-Gespräch verrät der goscherte Wiener, wie es dazu kam und mit welchem berühmten Hollywoodstar er schon ein Date hatte.

0 Kommentare

„Ich beneide die Burgenländer. Bei euch scheint das Leben echt leiwand zu sein. Alle haben ein Batzenhaus, einen Mordstrumm Grund, ein Kind und einen Hund. Und hackeln tun die Ungarn!“, sagt Bernhard Viktorin und lacht. Schmähführen ist seine Profession. Der 42-jährige Wiener, der ursprünglich Musical studierte und bereits in großen Produktionen wie „West Side Story“, „Sister Act“, „Jesus Christ Superstar“ oder in Operetten wie „Die Fledermaus“ oder „Die Lustige Witwe“ zu sehen war, gilt als aufsteigender Stern am österreichischen Kabaretthimmel.

Seine ersten Gehversuche als Musik-Kabarettist wagte er mit Bettina Bogdany aus Neusiedl am See. Die beiden kennen sich vom Theater, feierten als Duo „BE-Quadrat“ gleich mit ihrem ersten Programm „In den Beziehungskisten“ einen Bombenerfolg und sind im kommenden Dezember mit „punschlos glücklich“ auf Tour.

2007 nahm Viktorin (4. v. r.) bei der ORF-Castingsendung „Musical! Die Show“ teil. Moderiert ...
2007 nahm Viktorin (4. v. r.) bei der ORF-Castingsendung „Musical! Die Show" teil. Moderiert wurde sie von Alfons Haider.

Doch so sehr Viktorin dieser Paarlauf Spaß macht: Nach der Isolation während der Corona-Pandemie überkam ihn die Lust, mit seinem ersten Solo-Programm „Endlich allein!“ durchzustarten. Fast prophetisch hatte er dieses schon vor den Lockdowns geschrieben. Mit diesem doppeldeutigen Titel traf er nicht nur den Nerv der Zeit, sondern sahnte auch gleich mehrere Kabarettpreise ab – darunter den „Salzburger Sprössling“, den „St. Valentiner Mostschober“ und die „Ennser Kleinkunstkartoffel“.

Zitat Icon

Warum ich zum Kabarett gewechselt bin? Weil ich auf der Bühne nicht mehr ein Fisch von vielen sein wollte, so wie früher beim Musical. Jetzt sind alle Augen auf mich alleine gerichtet.

Kabarettist Bernhard Viktorin

Inzwischen bringt Viktorin sein Publikum mit seinem neuen Programm „Irgendwas mit Menschen“ zum Brüllen. Dabei entblößt er nicht nur sich selbst und seine behaarte Männerbrust, sondern auch das Dilemma menschlicher Kommunikation und unsere schräge digitale Interaktion via Chatbot und Apps. Aber auch das zunehmende Unverständnis zwischen den Generationen im stinknormalem Alltag bringt er amüsant zur Sprache: „Egal ob über Ernährung, Handys oder Klimawandel diskutiert wird: Ich stehe immer zwischen Jung und Alt und verstehe beide Seiten nicht.“

Posen kann er! Und nicht nur das ...
Posen kann er! Und nicht nur das ...

Seit Kurzem ist er Papa
Vor zwei Monaten wurde Viktorin zum ersten Mal Vater. Sein Söhnchen hat seinen gewohnten Schlafrhythmus ziemlich verändert: „Meinen egoistischen Lebensstil kann ich nicht mehr weiterführen. Früher habe ich nach Vorstellungen so lange geschlafen, bis ich von allein wieder munter wurde. Jetzt bleibe ich, wenn der Kleine schreit, nachts auf und nutze jedes Zeitfenster, um Schlaf nachzuholen“, erzählt Viktorin.

Damit er und seine Lebensgefährtin trotz elterlicher Pflichten Zeit für sich haben, spielen sie sich abwechselnd für ein paar Stunden frei: „Dann kann sie ihre Serien schauen und ich mir mit meinem Freund und Kollegen Klaus Eckel ein Padel-Tennis-Match liefern. Ihn finde ihn als Kabarettisten genial und kann ihm mittlerweile sogar das Wasser reichen! Ich rede so schnell wie er, koste aber nur die Hälfte“, grinst Viktorin. 

Mit Hollywood-Schauspielerin Whoopi Goldberg, der Hauptdarstellerin in der Filmkomödie „Sister ...
Mit Hollywood-Schauspielerin Whoopi Goldberg, der Hauptdarstellerin in der Filmkomödie „Sister Act", machte er eine Zufallsbekanntschaft.

Überraschungsdate mit Whoopi Goldberg
Auf die Musical-Bühne will er jedenfalls nicht zurück. Obwohl er 2010, als er in Hamburg bei „Sister Act“ mitwirkte, ein kurioses Erlebnis hatte, von dem dem noch seinen Enkelkindern erzählen wird. Bei dieser Produktion war er ein sogenannter „Swing“ und musste alle Partien lernen, um einspringen zu können, falls jemand ausfällt. Weil bei der Premiere alle Kollegen gesund waren und er deshalb nicht auf der Bühne stand, nutzte er die Zeit bis zur Feier, um im Proberaum ein wenig Klavier zu spielen.

„Plötzlich stand ein riesiger Türsteher vor mir und untersagte mir den Zutritt. Ich huschte natürlich trotzdem hinein und traf dort auf Whoopi Goldberg. Sie war als Stargast geladen und verfolgte die Vorstellung in Ruhe backstage mit. Bevor mich der Security hinausschmiss, habe ich noch ein schönes Foto mit ihr abgestaubt.“ 

Die „Krone“ verlost für die Vorstellung am 2. Oktober im Kulturzentrum Mattersburg 2x2 Karten. Einfach auf https://www.facebook.com/kroneBGLD klicken, mitmachen und gewinnen!

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
