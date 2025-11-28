Tödlicher Haiangriff: Polizei wertet Videos aus

Mann noch in „ernstem Zustand“

Augenzeugen leisteten Erste Hilfe: Mit einer improvisierten Abbindung am Bein soll das Leben des Mannes gerettet worden sein. Laut Angaben der Behörden wird er derzeit in einem Krankenhaus behandelt und befindet sich in „ernstem, aber stabilem Zustand“. Aus welchem Teil der Schweiz das Paar stammt, ist bislang nicht bekannt.