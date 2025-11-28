Vorteilswelt
„Gute Gastgeberin“

Meghan plaudert Details zu Thanksgiving-Feier aus

Royals
28.11.2025 12:16
Herzogin Meghan gab ihren Fans und As-Ever-Kunden einen intimen Einblick in ihr ...
Herzogin Meghan gab ihren Fans und As-Ever-Kunden einen intimen Einblick in ihr Thanksgiving-Fest mit Prinz Harry.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben das Thanksgiving-Fest mit „lieben Freunden“ verbracht.

Die 44-Jährige verriet, sie sei „dankbar“, den US-amerikanischen Feiertag am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sowie Freunden in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, verbringen zu können.

Meghan verrät Thanksgiving-Menü
„Ich bin so dankbar für eure Unterstützung und Herzlichkeit, während wir As Ever im Laufe des Jahres aufgebaut haben – und dafür, dass ihr diese Kollektion in euer Zuhause eingeladen habt“, erklärte Meghan, die mit ihrer Familie erst tags zuvor in einer Gemeinschaftsküche beim Kochen geholfen hatte, in der neuesten Ausgabe ihres As-Ever-Newsletters. 

Meghan ergänzte: „Bitte wisst, dass ich, wenn ich mich in meinem Zuhause umschaue und meinen Mann und meine Kinder sehe, Familie, liebe Freunde (und gleichzeitig die Zeitplanung für den Truthahn, die Liebe und die vielen kleinen Schichten des Gastgeberseins im Blick behalte), dankbar bin.“

In ihrer Instagram-Story zeigte Herzogin Meghan ihren Truthahn, der zu Thanksgiving auf den ...
In ihrer Instagram-Story zeigte Herzogin Meghan ihren Truthahn, der zu Thanksgiving auf den Tisch kommen sollte.(Bild: Viennareport)

In ihren Instagram-Storys teilte die Herzogin von Sussex zudem Einblicke in die Vorbereitungen für ihr Thanksgiving-Dinner und zeigte etwa ihren XXL-Truthahn, der später noch im Ofen landen sollte.

„Volle Herzen und volle Bäuche“
Sie wünsche ihren Kunden „ein Thanksgiving mit vollem Herzen und vollen Bäuchen“, betonte die 44-Jährige abschließend.

Meghan – die 2020 gemeinsam mit Harry nach Kalifornien zog, nachdem die beiden als hochrangige Royals zurückgetreten waren – blickte auch auf einige arbeitsreiche Monate zurück, seit sie Anfang des Jahres ihre Lifestyle-Marke auf den Markt gebracht hat.

Sie schrieb, dass es ihr viel bedeute, auch nur eine kleine Rolle in den besonderen Anlässen und täglichen Routinen ihrer Kunden zu spielen – sei es durch die Marmelade auf dem Frühstückstoast oder den Honig im Tee. „Ihr habt uns in all diese Momente eingeladen“, so die Frau von Prinz Harry.

