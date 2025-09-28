Vorteilswelt
Gerhard Ernst

Jetzt ist der „Hofstädter“ wirklich ein Fleischer

Kultur
28.09.2025 16:01
„Herr Hofstädter, wie machen Sie das mit den Würsteln, dass die nicht platzen?‘“: Etwa zweimal ...
„Herr Hofstädter, wie machen Sie das mit den Würsteln, dass die nicht platzen?‘“: Etwa zweimal die Woche wird Schauspieler Gerhard Ernst auf seine Werbefigur angesprochen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Mit „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ beweist Peter Hofbauer im Metropol, wie man Nestroy und Strauss zum Operettenerfolg verwurstet. Gerhard Ernst spielt dabei wieder einmal den Fleischhauer und berichtet von neuen Plänen – auch in Frauenkleidern.

„Viele haben gefragt: ,Wo ist denn Ihr Geschäft?‘“ So erinnert sich Schauspieler Gerhard Ernst, wie er als „Hofstädter“ zu Österreichs bekanntestem Vertreter der Fleischerzunft aufstieg.

