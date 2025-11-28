Tödlicher Unfall: Vater stirbt, Tochter verletzt

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Lkw auf der L129 in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) im NÖ ist Freitagfrüh ein 36-jähriger Vater ums Leben gekommen.
Die sieben Jahre alte Tochter des Mannes erlitt laut Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ flog das Kind in die Klinik Donaustadt nach Wien.
Ins Schleudern geraten
Laut der Polizei war der Wagen des Mannes ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen den Lkw geprallt. Der 36-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort im Einsatz.
