NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück

Nach einem Jahr Pause wird die NFL im nächsten Jahr wieder für ein Spiel nach München zurückkehren. Wie Vertreter der besten American-Football-Liga der Welt, der Stadt München und der Allianz Arena bekannt gaben, ist neben 2026 auch für 2028 ein Match und damit das vierte reguläre Saisonspiel im Fußballstadion des FC Bayern fixiert.
Welche Teams im kommenden Jahr in München antreten, ist noch nicht bekannt.
Neben München und Berlin war in Deutschland auch Frankfurt bereits mit NFL-Partien an der Reihe. Die NFL vermeldete jeweils einen gewaltigen Ansturm auf die Tickets. Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. Im nächsten Jahr sind neben München bisher noch zwei Partien in London sowie je ein Spiel in Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt.
