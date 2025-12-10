NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück

Neben München und Berlin war in Deutschland auch Frankfurt bereits mit NFL-Partien an der Reihe. Die NFL vermeldete jeweils einen gewaltigen Ansturm auf die Tickets. Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. Im nächsten Jahr sind neben München bisher noch zwei Partien in London sowie je ein Spiel in Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt.