Meghan konnte ihrem Vater Brief überbringen lassen

Wie nun aus Meghans Umfeld bekannt wurde, soll die Herzogin in ihrer Verzweiflung persönlich mehrere Krankenhäuser kontaktiert haben, um ihren Vater ausfindig zu machen. Auch Freunde und Angehörige von Thomas Markle seien eingeschaltet worden, in der Hoffnung, ihn während seiner Genesung endlich erreichen zu können.