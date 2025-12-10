Vorteilswelt
Nach Notamputation

Meghan konnte ihrem Vater Brief überbringen lassen

Royals
10.12.2025 14:11
Herzogin Meghan, im Bild mit ihrem Mann Prinz Harry, soll endlich Kontakt zu ihrem Vater haben.
Herzogin Meghan, im Bild mit ihrem Mann Prinz Harry, soll endlich Kontakt zu ihrem Vater haben.(Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Nach der Bein-Amputation von Thomas Markle (81) hat seine entfremdete Tochter Herzogin Meghan offenbar endlich einen Weg gefunden, ihn zu erreichen. Per E-Mail kam sie nicht durch – die Adresse nutze ihr Vater seit Jahren nicht mehr.

Tage lang herrschte Funkstille. Gegenseitige Vorwürfe, Missverständnisse, Unklarheit. Doch jetzt die Wende: Meghan soll Thomas Markle einen Brief ins Krankenhaus geschickt haben!

„Sicher in seinen Händen“
Wie eine Sprecherin der Herzogin von Sussex am 10. Dezember bestätigte, wurde das Schreiben dem 81-Jährigen persönlich überbracht – im Krankenhaus auf den Philippinen, wo er sich nach einer Not-Operation erholt. Am 3. Dezember musste ihm wegen eines Blutgerinnsels der linke Fuß und Unterschenkel amputiert werden.

„Dank der Unterstützung zuverlässiger und vertrauenswürdiger Personen befindet sich ihre Korrespondenz nun sicher in seinen Händen“, erklärte die Sprecherin.

„Möchte nicht entfremdet sterben“
Meghan hatte bereits am 5. Dezember versucht, ihren Vater zu erreichen – unmittelbar, nachdem die Nachricht von seiner schweren Operation bekannt geworden war. Thomas Markle erklärte jedoch öffentlich, keine Nachricht von seiner Tochter erhalten zu haben.

Stattdessen wandte sich der 81-Jährige über die Medien mit einem herzzerreißenden Appell an Meghan. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 besteht kein Kontakt mehr. Seine Worte gingen unter die Haut:
„Ich möchte nicht entfremdet sterben. Sieh mich noch einmal, bevor ich sterbe.“

Wie nun aus Meghans Umfeld bekannt wurde, soll die Herzogin in ihrer Verzweiflung persönlich mehrere Krankenhäuser kontaktiert haben, um ihren Vater ausfindig zu machen. Auch Freunde und Angehörige von Thomas Markle seien eingeschaltet worden, in der Hoffnung, ihn während seiner Genesung endlich erreichen zu können.

Nun ist für die ganze Familie zu hoffen, dass der Brief nach all den Jahren etwas verändern kann. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
