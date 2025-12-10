Okkult-Betrüger dürfen „Millionenbeute“ behalten

Tausende Euro für Rituale

Auf der Anklagebank im Wiener Landl sitzt „Anna“ – zwar mit zwei Beitragstätern – aber alleine. Denn „Amela“, mit echtem Namen Mariana M., ist flüchtig. Die Vertreterin der WKStA erklärt: „Sie haben mit der Flüchtigen über Jahre hin ein regelrechtes Geschäftsmodell aufgebaut. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Täterinnen schnell ein Vertrauensverhältnis zu den Opfern aufzubauen.“ Man führte dann „Rituale“ durch, mit beispielsweise einem roten Faden oder einem präparierten Hühnerei. „Wenn sie merkten, dass die Opfer kein Geld mehr hatten, brachen sie den Kontakt ab“, so die Staatsanwältin.