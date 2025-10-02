Augebiet droht im Schlamm zu ersticken

Es droht ein ökologisches Desaster

Um das drohende ökologische Desaster abzuwenden, hat die Bürgerinitiative „Unsere Au braucht Hilfe“ eine Petition gestartet. Ihr Appell ist klar: Die Au braucht dringend eine umfassende Redynamisierung. Das heißt, wieder Frischwasser in das Gebiet zu leiten, die Schlammablagerungen auszuspülen und so die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu retten. Bereits 2014 hatte eine BOKU-Studie konkrete Maßnahmen aufgezeigt – doch seither blieb das Projekt liegen.