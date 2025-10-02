Vorteilswelt
Bürger schlagen Alarm:

Augebiet droht im Schlamm zu ersticken

Niederösterreich
02.10.2025 09:15
Eine Bürgergruppe will die Aulandschaft in Klosterneuburg retten!
Eine Bürgergruppe will die Aulandschaft in Klosterneuburg retten!(Bild: Imre Antal)

Eine Bürgerinitiative kämpft in Klosterneuburg um Rettung des Naturparadieses an den Ufern der Donau.

Einst ein blühendes Naturparadies, droht die Klosterneuburger Au jetzt im Schlamm zu ersticken! Verlandung, Dreck und fehlender Wasserdurchfluss ersticken die Lebensadern dieses einzigartigen Feuchtgebiets. Fische verenden, Vögel ziehen weiter, seltene Pflanzen sterben ab – und auch die Menschen, die hier Erholung suchen, sehen ihren Rückzugsort langsam verschwinden. Besonders das beliebte Strandbad ist akut bedroht: Statt Badespaß droht bald nur noch braune Brühe.

„Wir müssen sofort handeln!“
„Unser Feuchtgebiet stirbt! Wenn wir nicht sofort handeln, verlieren wir dieses Juwel für immer“, warnt Mitinitiator Eduard Böhler. „Die Au ist nicht nur ein Naturraum – sie ist ein Ort der Erholung, ein Rückzugsort für Klosterneuburger sowie für viele Wiener.“

Es droht ein ökologisches Desaster
Um das drohende ökologische Desaster abzuwenden, hat die Bürgerinitiative „Unsere Au braucht Hilfe“ eine Petition gestartet. Ihr Appell ist klar: Die Au braucht dringend eine umfassende Redynamisierung. Das heißt, wieder Frischwasser in das Gebiet zu leiten, die Schlammablagerungen auszuspülen und so die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu retten. Bereits 2014 hatte eine BOKU-Studie konkrete Maßnahmen aufgezeigt – doch seither blieb das Projekt liegen.

Das Naturjuwel dauerhaft retten!
Die Initiative fordert jetzt entschlossen: Sofort ein interdisziplinäres Projektgremium einberufen, das alle relevanten Stakeholder an einen Tisch bringt, und parallel ein ergänzendes Gutachten erstellen, das auf wissenschaftlicher Basis einen konkreten Plan für die Rettung der Au liefert. Nur so kann dieses einzigartige Naturjuwel dauerhaft revitalisiert und sein Bestand gesichert werden.

Weitere Informationen, Hintergründe und die Möglichkeit zur Unterstützung der Petition finden Sie unter: www.unsereaubrauchthilfe.at

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

