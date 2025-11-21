Roncalli feiert 50 Jahre mit großer Tournee!

Der Durchbruch folgte mit „Die Reise zum Regenbogen“, das am 4. Juni 1980 in Köln Premiere feierte und Roncalli international berühmt machte. Paul, der gebürtige Niederösterreicher, wurde als Erneuerer der Circuskunst gefeiert. Seither tourt Roncalli durch Europa, wird zu Festivals eingeladen und gastierte in Moskau, Kopenhagen, New York und Sevilla. Heute ist Roncalli längst mehr als ein Circus – ein preisgekröntes Live-Entertainment-Universum, das weltweit bewundert und ausgezeichnet wird.

Roncallis nächste Generation

Zum Jubiläum richtet sich der Blick besonders gen Zukunft: Mit den Kinder Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli steht bereits die nächste Generation an Entertainern in den Startlöchern. 2026 soll auch ihr Jahr werden.