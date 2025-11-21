Vorteilswelt
Jubiläumsspektakel!

Roncalli feiert 50 Jahre mit großer Tournee!

Österreich
21.11.2025 05:00
(Bild: Roncalli)

Die Zeiger laufen rückwärts, der Heißluftballon steht symbolisch bereit zum Abheben: Bernhard Pauls Circus-Theater Roncalli macht sich bereit für seine große Jubiläumstournee 2026 „50 Jahre Circus-Theater Roncalli“. Tickets gibt es ab 21. November 2025 10 Uhr im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at! 

Zum 50. Geburtstag des legendären Circus hat das Team um Roncalli-Gründer Bernhard Paul ein völlig neu gedachtes Programm geschaffen. Das berühmte Roncalli-Flair bleibt – ebenso der Mut zur Innovation. „Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!“, so der Roncalli-Gründer und Circusdirektor. Das berühmte Roncalli-Flair bleibt – ebenso der Mut zur Innovation.

Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!

Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul

Die Reise zum Regenbogen
Die Roncalli-Geschichte begann am 18. Mai 1976 mit der Welturaufführung von „Die größte Poesie des Universums“. Schon damals begeisterte Roncalli mit einer völlig neuen Mischung aus Theater, Clownerie und Traumwelt – auch in österreichischen Städten wie Wien, Graz oder Salzburg.

Der Durchbruch folgte mit „Die Reise zum Regenbogen“, das am 4. Juni 1980 in Köln Premiere feierte und Roncalli international berühmt machte. Paul, der gebürtige Niederösterreicher, wurde als Erneuerer der Circuskunst gefeiert. Seither tourt Roncalli durch Europa, wird zu Festivals eingeladen und gastierte in Moskau, Kopenhagen, New York und Sevilla. Heute ist Roncalli längst mehr als ein Circus – ein preisgekröntes Live-Entertainment-Universum, das weltweit bewundert und ausgezeichnet wird.

Roncallis nächste Generation
Zum Jubiläum richtet sich der Blick besonders gen Zukunft: Mit den Kinder Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli steht bereits die nächste Generation an Entertainern in den Startlöchern. 2026 soll auch ihr Jahr werden.

Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. – Lasst euch überraschen!

Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul

Schnell Tickets sichern
50 Jahre Circus-Theater Roncalli – Jubiläumstournee
(Bild: Circustheater Roncalli)

 

  • Wien, Rathausplatz – 16. September bis 11. Oktober 2026

  • Innsbruck, Freigelände Olympiahalle – 17. Oktober bis 8. November 2026

  • Linz, Urfahraner Marktgelände – 13. November bis 6. Dezember 2026

Der Vorverkauf mit attraktivem BonusCard-Vorteil startet am 21. November 2025 ab 10 Uhr im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Mehr Österreich
