Trennung offiziell: Schumacher verkündet Abschied

Nun ist es offiziell: Mick Schumacher und das Alpine Endurance Team gehen getrennte Wege! Nun winkt eine neue Rennsport-Aufgabe.
Nachdem sich Mick Schumacher 2022 nach zwei Jahren als Haas-Fahrer von seinem Formel-1-Cockpit verabschieden hatte müssen, versuchte sich der 26-Jährige erst als Ersatzfahrer bei Mercedes und ab 2024 dann auch in der Langstrecken-WM, wo er mit starken Leistungen aufzeigen konnte. Nach zwei Jahren ist nun jedoch Schluss. Schumacher wird 2026 nicht für Alpine in der WEC an den Start gehen.
„Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre mit dem Alpine Endurance Team. Ich habe auf und abseits der Strecke enorm viel gelernt und bin allen dankbar, die Teil dieser Reise waren. Ich wünsche dem Team für die Zukunft nur das Beste“, schreibt der 26-jährige Deutsche via Instagram.
Einstieg in die IndyCar-Serie?
Aktuell deutet vieles auf einen IndyCar-Wechsel. Mitte Oktober absolvierte der Sohn von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher in Indianapolis bereits einen Test für Rahal Letterman Lanigan Racing – und hinterließ einen guten Eindruck.
