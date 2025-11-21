Trennung offiziell: Schumacher verkündet Abschied

Nachdem sich Mick Schumacher 2022 nach zwei Jahren als Haas-Fahrer von seinem Formel-1-Cockpit verabschieden hatte müssen, versuchte sich der 26-Jährige erst als Ersatzfahrer bei Mercedes und ab 2024 dann auch in der Langstrecken-WM, wo er mit starken Leistungen aufzeigen konnte. Nach zwei Jahren ist nun jedoch Schluss. Schumacher wird 2026 nicht für Alpine in der WEC an den Start gehen.