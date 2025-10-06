Traumjob Tätowierer? SO macht man einen „Stich“!

Erst einen „handfesten“ Beruf lernen, dann aber schnell umschulen und als Tätowierer fettes Geld verdienen! So einfach stellte sich ein kultiger TV-Bursch 1996 die Welt vor. Hat(te) er Recht? Wir fragen bei einer Tattoo-Künstlerin in Wien nach, wie man den Traumjob tatsächlich verwirklicht.