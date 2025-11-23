Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC

Grazer Powerplay bringt Erfolg

Das Duell um Rang vier entschieden die Graz99ers mit einem 6:3 gegen HCB Südtirol klar für sich. Die Steirer stellten im Mitteldrittel im Powerplay die Weichen auf Sieg. Josh Currie (29.) sorgte zunächst für das 2:1, ein Doppelpack in doppelter Überzahl innerhalb von 36 Sekunden brachte eine 4:1-Führung. Nach dem Treffer von Kevin Roy nahm Bozen die Coaches Challenge, die keinen Erfolg brachte. Graz konnte mit zwei Spielern mehr auf dem Eis weiterspielen und erhöhte durch Chris Collins (35.). Mit dem nächsten Powerplay-Tor von Paul Huber zum 5:1 (52.) war die Partie endgültig entschieden.