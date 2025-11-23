Raimanns Colts verlieren Krimi gegen Chiefs

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag ihre dritte Saisonniederlage in der National Football League (NFL) kassiert. Die Mannschaft des Wiener Offensive Tackles Bernhard Raimann verlor beim Super-Bowl-Finalisten Kansas City Chiefs in der Overtime mit 20:23.
Nach vier Vierteln war es 20:20 gestanden. Die Colts führten praktisch die gesamte Partie durch, doch Chiefs-Kicker Harrison Butker avancierte mit fünf Fieldgoals zum Matchwinner. Das fünfte gelang in der Verlängerung.
Zwei Touchdown-Pässe von Indy-Spielmacher Daniel Jones, der von Raimann und Co. gut beschützt wurde, waren am Ende zu wenig. Indy bleibt trotz der Niederlage mit einer 8:3-Bilanz Erster in der Divison AFC South. Allerdings könnte es nun noch einmal eng werden, da die Rivalen Jacksonville Jaguars und die Houston Texans in Reichweite liegen.
Auch die Nummer-1-Position in der AFC-Conference ist vorerst dahin. Die Chiefs halten ihre Play-off-Hoffnungen unterdessen am Leben, sie verbesserten sich auf sechs Siege bei fünf Niederlagen.
