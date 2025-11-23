Raimanns Colts verlieren Krimi gegen Chiefs

Zwei Touchdown-Pässe von Indy-Spielmacher Daniel Jones, der von Raimann und Co. gut beschützt wurde, waren am Ende zu wenig. Indy bleibt trotz der Niederlage mit einer 8:3-Bilanz Erster in der Divison AFC South. Allerdings könnte es nun noch einmal eng werden, da die Rivalen Jacksonville Jaguars und die Houston Texans in Reichweite liegen.