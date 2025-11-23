Vorteilswelt
NFL

Raimanns Colts verlieren Krimi gegen Chiefs

US-Sport
23.11.2025 22:52
(Bild: AP/Charlie Riedel)

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag ihre dritte Saisonniederlage in der National Football League (NFL) kassiert. Die Mannschaft des Wiener Offensive Tackles Bernhard Raimann verlor beim Super-Bowl-Finalisten Kansas City Chiefs in der Overtime mit 20:23.

Nach vier Vierteln war es 20:20 gestanden. Die Colts führten praktisch die gesamte Partie durch, doch Chiefs-Kicker Harrison Butker avancierte mit fünf Fieldgoals zum Matchwinner. Das fünfte gelang in der Verlängerung.

(Bild: AP/Ed Zurga)

Zwei Touchdown-Pässe von Indy-Spielmacher Daniel Jones, der von Raimann und Co. gut beschützt wurde, waren am Ende zu wenig. Indy bleibt trotz der Niederlage mit einer 8:3-Bilanz Erster in der Divison AFC South. Allerdings könnte es nun noch einmal eng werden, da die Rivalen Jacksonville Jaguars und die Houston Texans in Reichweite liegen.

(Bild: AP/Ed Zurga)

Auch die Nummer-1-Position in der AFC-Conference ist vorerst dahin. Die Chiefs halten ihre Play-off-Hoffnungen unterdessen am Leben, sie verbesserten sich auf sechs Siege bei fünf Niederlagen.

Folgen Sie uns auf