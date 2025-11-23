Autofahrerin krachte in Firmenwagen – verletzt

Blechschäden am laufenden Band produzierte die sogenannte Egger-Kreuzung in St. Johann in Tirol. Auch am Sonntagabend kam es zu einem spektakulären Zusammenstoß beim berüchtigten Unfallhotspot. Die Kollision endete zum Glück aber relativ glimpflich.
Nach ersten Informationen übersah eine Einheimische am Sonntag gegen 18 Uhr beim Einbiegen auf die B161 Pass-Thurn-Straße im Bereich der Egger-Kreuzung einen aus Kitzbühel kommenden Firmenwagen eines Bauunternehmens.
Pkw-Lenkerin wurde ins Spital gebracht
Während die beiden Insassen des Firmenfahrzeugs offenbar unverletzt blieben, musste die Pkw-Lenkerin ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Rettungsdienst samt Notarzt, der Abschleppdienst und die Polizei.
