Autofahrerin krachte in Firmenwagen – verletzt

Pkw-Lenkerin wurde ins Spital gebracht

Während die beiden Insassen des Firmenfahrzeugs offenbar unverletzt blieben, musste die Pkw-Lenkerin ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Rettungsdienst samt Notarzt, der Abschleppdienst und die Polizei.