Serie A

Milan gewinnt Derby, Roma an der Spitze

Fußball International
23.11.2025 23:01
(Bild: AP/Antonio Calanni)

Milan hat das „Derby della Madonnina“ gegen Inter 1:0 gewonnen und ist am Stadtrivalen vorbei auf Platz zwei gezogen.

Der US-Teamspieler Christian Pulisic erzielte am Sonntag per Abstauber das Goldtor (54.), während Hakan Calhanoglu mit einem Elfmeter an Milan-Goalie Mike Maignan scheiterte (74.).

An der Spitze der Serie A geht es eng zu. Spitzenreiter mit 27 Punkten ist AS Roma nach einem 3:1 gegen Cremonese vor Milan und Napoli (je 25) sowie Inter und Bologna (je 24).

